деревня Заречная Слобода, деревня Заречная Слобода, Воловский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Заречная Слобода

Воловский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Заречная Слобода Солодиловской вол. Богородицкого у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1114.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
985Заречная слобода, д. вл.при рч. Красивой Мечи.411894846
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Воловский район
390217Заречная Слободадеревня53°23'с.ш.38°00'в.д.N-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Воловский муниципальный район, Турдейское сельское поселение
70616455306д Заречная Слободадеревня
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