деревня Жерновицы, деревня Жерновицы, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Жерновицы

Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Черенско-Жерновской волости Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Черенско-Жерновская волость
1099. Погорелка, деревня бывшая владельческая, дворов 3, жителей 9, дегтярный завод

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Черенско-Жерновская волость
5Гречнево, Жерновский (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля11235608+церковная службаколодезь Церковь, земская школа
26Погорелка (дер.)1-го стана, 5-го зем. уч.Жерновского1016242347619см.земледелиевыгон. дегтя.Дегт. звд., смежна с погостом Жерновским.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Чагодощенский район
227365Жерновицыдеревня58°53'с.ш.35°36'в.д.O-36-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Чагодощенский муниципальный район, Белокрестское сельское поселение
19654404129д Жерновицыдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close