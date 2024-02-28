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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1099. Погорелка, деревня бывшая владельческая, дворов 3, жителей 9, дегтярный завод
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
5Гречнево, Жерновский (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля11235608+церковная служба——колодезь Церковь, земская школа
26Погорелка (дер.)1-го стана, 5-го зем. уч.Жерновского1016242347619см.земледелиевыгон. дегтя.——Дегт. звд., смежна с погостом Жерновским.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227365Жерновицыдеревня58°53'с.ш.35°36'в.д.O-36-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19654404129д Жерновицыдеревня