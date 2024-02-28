село Чирковка, село Чирковка, Велико-Селецкая волость, Лубенский уезд (на 1900) — Familio

Чирковка

Велико-Селецкая волость, Лубенский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2880Чирковка, с. вл. и казач.при р. Суле.2820112303325Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Велико-Селецкая волость
577. Чирковка, село бывшее государственное, при реке Суле, дворов 120, жителей 660, церковь православная, 10 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Велико-Селецкая волость
5.0Чирковка селоЛукомское козаков и крестьян собственников725
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