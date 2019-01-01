деревня Сергеевка, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сергеевка

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Сц. Дубнеки, деревни Сергеевка и Дедюхина4Алексей Вас. Головин122122
Село Стенькино с деревнями Сергеевка, Демкино и Козловка18Петр. Александ. Дубовицкий4581174

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Подвязьевская волость
Сергиевка деревня65233915112727816165Подвязье
Сергиевка деревня65242410987196165Подвязье
Сергиевка Иевлевой влад. усадьба6526224165Подвязье

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
329512Сергеевкадеревня54°32'с.ш.39°32'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Екимовское сельское поселение
61634433166д Сергеевкадеревня

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