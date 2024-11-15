село Липятин, Вінницька область (на 2018) — Familio

Липятин

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Улановская волость
917. Липятин, село бывшее владельческое, дворов 73, жителей 526, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Улановская волость
Лепятин1811063588

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2425Лип'ятинселоцентр сільської радир-н Хмільницькийсільрада Лип'ятинська

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