Населенное место

Пески, ф. (Кн. Витгенштейна), оз. Величково, жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 413, у. гор. 14 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Неман 11 в.