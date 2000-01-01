село Заливский Мост, Волости, Амурская область (на 1893) — Familio

Заливский Мост

Волости, Амурская область (на 1893)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Амурской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Томская волость
131Заливная сел.Всех дворов: 49. 346Лошадей: 263. Рогатого скота: 310. Овец: 47.

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