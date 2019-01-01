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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Демянский уезд
С. Новая Русса с 12 деревнями26Петр Алекс. Нащокин80912242
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
474. Новая Русса, село бывшее владельческое, при реке Поле, дворов 71, жителей 434, церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка 2 раза в год.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
88Новая Русса (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Новорусского80952872975843012+земледелиелесные заработки—река Пола.Церковь, школа, хлебо-запасный магазин, мнфк. 2 мел., чайн. и вин. лав., постоялый двор ярмарка 24 июня и 8 сент.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59307Новая Руссадеревня57°25'00"32°11'00"O-36-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49623422271д Новая Руссадеревня