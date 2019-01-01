деревня Новая Русса, Марёвский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Новая Русса

Марёвский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Демянский уезд
С. Новая Русса с 12 деревнями26Петр Алекс. Нащокин80912242

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Моисеевская волость
474. Новая Русса, село бывшее владельческое, при реке Поле, дворов 71, жителей 434, церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка 2 раза в год.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Моисеевская волость
88Новая Русса (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Новорусского80952872975843012+земледелиелесные заработкирека Пола.Церковь, школа, хлебо-запасный магазин, мнфк. 2 мел., чайн. и вин. лав., постоялый двор ярмарка 24 июня и 8 сент.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Маревский район
59307Новая Руссадеревня57°25'00"32°11'00"O-36-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Марёвский муниципальный район, Молвотицкое сельское поселение
49623422271д Новая Руссадеревня

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