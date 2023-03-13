деревня Малые Ясковицы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Малые Ясковицы

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Малые Ясковицы Городенской волости Лужского уезда. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
312432Малые Ясковицыдеревня58°43'00"30°13'00"O-36-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402246д Малые Ясковицыдеревня

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