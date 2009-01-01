агрогородок Старые Новосёлки, Несвижский район, Минская область (на 2021) — Familio

Старые Новосёлки

Несвижский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Говезнянская волость
Новоселки Старые, деревня404[...]3106726

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Несвижский район, Новоселковский сельсовет
аг Старые Новоселки403

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Несвижский район, Сейловичский сельсовет
аг. Старые Новосёлки134

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