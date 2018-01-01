село Петропавловка, село Петропавловка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Петропавловка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине д. Петропавловки, Трикратской волости, Елисаветградского уезда Мефодии Семенове Мышакине, обвинявшемся по ст. 246 Улож. о наказ. 1899 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1706Петро-Павловка (Ильяшевичева), д. вл.при рч. Мертвоводе.704568209203Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Трикратская волость
521. Петропавловка, деревня бывшая владельческая, при речке Мертвоводе, дворов 93, жителей 561

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Трикратская волость
деревня Петропавловка (сельское общество)2325006411141

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15853Петропавлівкаселоцентр сільської радир-н Братськийсільрада Петропавлівська
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