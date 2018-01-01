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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о крестьянине д. Петропавловки, Трикратской волости, Елисаветградского уезда Мефодии Семенове Мышакине, обвинявшемся по ст. 246 Улож. о наказ. 1899 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1706Петро-Павловка (Ильяшевичева), д. вл.при рч. Мертвоводе.704568209203Завод винокуренный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
521. Петропавловка, деревня бывшая владельческая, при речке Мертвоводе, дворов 93, жителей 561
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Петропавловка (сельское общество)2325006411141
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15853Петропавлівкаселоцентр сільської радир-н Братськийсільрада Петропавлівська