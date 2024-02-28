село Смердово, село Смердово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Смердово

Лежневский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2679Смердово, с. вл.при рч. Смердячке.5512237484Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Ковровский уезд
С. Лежнево, Михалово, Смердово и Клементьево. Д. Авдотицы, Дьяково.9Кн. Вас. Васил. Долгорукий2361832

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Лежневская волость
833. Смердово, село бывшее владельческое, при речке Холявке, дворов 30, жителей 170, церковь православная

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Лежневская волость
3265Смердово село20835785712

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лежневский район
588896Смердовосело56°41'40°46'O-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лежневский муниципальный район, Лежневское сельское поселение
24614430111с Смердовосело
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