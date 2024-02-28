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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2679Смердово, с. вл.при рч. Смердячке.5512237484Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Ковровский уезд
С. Лежнево, Михалово, Смердово и Клементьево. Д. Авдотицы, Дьяково.9Кн. Вас. Васил. Долгорукий2361—832
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
833. Смердово, село бывшее владельческое, при речке Холявке, дворов 30, жителей 170, церковь православная
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
3265Смердово село20835785712
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588896Смердовосело56°41'40°46'O-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24614430111с Смердовосело