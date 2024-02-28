деревня Бикеево, деревня Бикеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Бикеево

Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1900Бикеево, д. каз.при р. Гремячей Ключь.331348121101
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Кляринская волость
1021. Бикеева, деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Шикияне, дворов 90, жителей 438, волостное правление (уездный город в 33 верстах), мечеть, 40 лав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Кляринская волость
дер. Бикеево

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Кляринская волость
Бикеева, Бол.-Кляринскойтатары и русские608
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
БәкиБикеевоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район
158763Бикееводеревня55°15'48°51'N-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Камско-Устьинский муниципальный район, Клянчеевское сельское поселение
92630435106д Бикееводеревня
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