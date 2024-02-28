деревня Плиговки, деревня Плиговки, Сушковская волость, Дриссенский уезд (на 1906) — Familio

Плиговки

Сушковская волость, Дриссенский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Сушковская волость
9ПлиговкифольварокколодецРосицкого, римско-католическогоН. С. Богдановичу, двор. , кат.1
162ПлиговкадеревняколодецРосицкого, римско-католическогоШатровскому сельскому обществу5
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