деревня Зиновьево, деревня Зиновьево, Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Зиновьево

Ростовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по обвинению крестьянина д. Зиновьево Дубровской волости Ростовского уезда Дмитрия Михайловича Федотова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1913–1914 гг. Показать все
Дело по приговору крестьян деревни Зиновьево Дубровской волости от 23 июня 1914 года об удостоверении прав на имущество крестьянина Федора Маркова Круглова. // Гос. архив Показать все
Дело о семейном разделе между гражданами дер. Зиновьева Дубровской волости В. М. Семеновым и П. А. Семеновой. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Зиновьево Дубровской волости А. М. Абрамычева с матерью Е. П. Абрамычевой. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7472Зиновьево, д. каз.при р. Саре.2029135458
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Дубровская волость
д. Зиновьево VII. Зиновьевское общество523113Деревенский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ростовский район
387653Зиновьеводеревня57°01'с.ш.39°14'в.д.O-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ростовский муниципальный район, Петровское сельское поселение
78637441546д Зиновьеводеревня
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