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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина д. Зиновьево Дубровской волости Ростовского уезда Дмитрия Михайловича Федотова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1913–1914 гг. Показать все
Дело по приговору крестьян деревни Зиновьево Дубровской волости от 23 июня 1914 года об удостоверении прав на имущество крестьянина Федора Маркова Круглова. // Гос. архив Показать все
Дело о семейном разделе между гражданами дер. Зиновьева Дубровской волости В. М. Семеновым и П. А. Семеновой. 1919–1920 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Зиновьево Дубровской волости А. М. Абрамычева с матерью Е. П. Абрамычевой. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7472Зиновьево, д. каз.при р. Саре.2029135458Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Зиновьево VII. Зиновьевское общество523113—Деревенский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387653Зиновьеводеревня57°01'с.ш.39°14'в.д.O-37-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78637441546д Зиновьеводеревня