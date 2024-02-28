деревня Петуховское, деревня Петуховское, Белозерский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Петуховское

Белозерский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1447Петухова, д. каз.при рч. Суере.714368208219Заводов 2: салотопенный 1 и маслобойный 1.
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Шмаковская волость
Петуховское с., при рч. Суери, на прос. дор.4757074191

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Белозерский район
97953Петуховскоедеревня55°56'00"65°48'00"N-41-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Белозерский муниципальный район, Сельское поселение Новодостоваловский сельсовет
37604445116д Петуховскоедеревня
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