деревня Барай, деревня Барай, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Барай

Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Вилкомирский уезд, Сесикская волость
Посады, фольварок238811811414

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė, Siesikų seniūnija
Barų k.
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