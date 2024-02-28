посёлок городского типа Ореанда, посёлок городского типа Ореанда, Ялта, Республика Крым (на 2019) — Familio

Ореанда

Ялта, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Крым

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1439Мургуду (Верхняя Ореанда), дача Е. И. В. В. К. Елены Павловны.при роднике Лакони.748433
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, город республиканского значения Ялта
797532Ореандапгт44°27,0' с.ш.34°08,0' в.д.L-36-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Ялта
35729000122пгт Ореандапоселок городского типа
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