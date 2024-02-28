деревня Клепцы, деревня Клепцы, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Клепцы

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Селогорская волость
18Клепцы (дер.)3-го стана, 3-го зем. уч.Финевского13231717714871116земледелиевыпойка телят, отхожий промыселнет сведений.нет сведений.Часовня, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка ветр. мел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
58728Клепцыдеревня58°55'00"31°03'00"O-36-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Тёсово-Нетыльское сельское поселение
49625405136д Клепцыдеревня
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