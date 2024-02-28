деревня Антакальнис, деревня Антакальнис, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Антакальнис

Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Трокский уезд, Жижморская волость
Антокольцы, д., жит. 392 (191 м. 201 ж.), дес. 502, у. гор. 49 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Кошедары 7 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Rumšiškių seniūnija
Antakalnio k.
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