село Попелевка, село Попелевка, Мурафская волость, Ямпольский уезд (на 1905) — Familio

Попелевка

Мурафская волость, Ямпольский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Мурафская волость
1505. Попелевка, село бывшее владельческое, при безъимянной речке, дворов 110, жителей 660, церковь православная, школа, питейный дом, известков. зав.

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Мурафская волость
Попелевка24710075216
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