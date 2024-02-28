посёлок городского типа Николаевка, посёлок городского типа Николаевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Николаевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1521Николаевка, д. вл.близь р. Днепра.4110124342381
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Елисаветовская (1-я) волость
486. Николаевка, деревня бывшая владельческая, при ручьях, дворов 154, жителей 866

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Елисаветовская волость
3. № по учету земель: 2215.Николаевкабывшие помещичьи295621376997

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3940Миколаївкаселище міського типуцентр селищної радир-н Петриківськийселищна рада Миколаївська
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