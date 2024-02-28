деревня Варваровка, деревня Варваровка, город Тула, Тульская область (на 2019) — Familio

Варваровка

город Тула, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Варваровка Басовской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3881.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
326Варваровка, д. вл.при пруде.88106641
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ленинский район
389971Варваровкадеревня54°07'с.ш.37°38'в.д.N-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Тула
70701000424д Варваровкадеревня
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