мыза Рокольское, Михайловская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Рокольское

Михайловская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
мыза
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе крестьянами с. Ропольское Михайловской волости Новоладожского уезда надельной земли. 1898–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2983Сельцо Рокольское, мыза вл.при р. Волхове.1719124

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Михайловская волость
Рогольское, б. Бестужева, д.162 стан662 участок16станция Староладожская.

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