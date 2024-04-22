деревня Мешкова, деревня Мешкова, Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Мешкова

Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О разрешении крестьянам деревни Мишкова Загорской волости Великолуцкого уезда употребить часть их железнодорожного возн Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
3304Мишково, дер.при рч. Мишковке.242392225Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Загарская волость
118. Мишкова, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 47, при речке Мишковке, волостное правление (уездный город в 24 верстах). В 1 версте — церковь православная, Показать все
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