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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Вальгской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5197Артемовская, д. разновед.при р. Кубене.98842984106
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
628. Артемовская, деревня бывшая владельческая, дворов 31, жителей 158, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11АртемовскоеАртемовск.ПреображенскийСапоговой1101255269
2—АртемовскоеАртемовск.ПреображенскийВерсиловой115382220
3—АртемовскоеАртемовск.Преображенскийбывшие государственные115361215
4—АртемовскоеАртемовск.Преображенскийсвободные хлебопашцы1153359
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Артемовская8111деревняРусские39102115217
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Аптемовская 5987деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 70 км. Летнее: —.Зимнее: 150 км. Летнее: —.3939
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
274750Артемовскаядеревня60°14'с.ш.40°58'в.д.P-37-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640420106д Артемовскаядеревня