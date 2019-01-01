деревня Артемовская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Артемовская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Вальгской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5197Артемовская, д. разновед.при р. Кубене.98842984106

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Вальская волость
628. Артемовская, деревня бывшая владельческая, дворов 31, жителей 158, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Вальгская волость
11АртемовскоеАртемовск.ПреображенскийСапоговой1101255269
2АртемовскоеАртемовск.ПреображенскийВерсиловой115382220
3АртемовскоеАртемовск.Преображенскийбывшие государственные115361215
4АртемовскоеАртемовск.Преображенскийсвободные хлебопашцы1153359

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Маныловская волость
Артемовская8111деревняРусские39102115217

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Харовский район, Вальгский сельсовет
Аптемовская 5987деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 70 км. Летнее: —.Зимнее: 150 км. Летнее: —.3939

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
274750Артемовскаядеревня60°14'с.ш.40°58'в.д.P-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Раменское сельское поселение
19640420106д Артемовскаядеревня

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