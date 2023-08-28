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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
206Рождественское (Дурневка), с. вл.при рч. Ицке.462056191214Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
35. Дурневка (Рожественское), село бывшее владельческое, при речке Ястребинке, дворов 67, жителей 366, церковь православная, 2 торжка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Дурневка Рождественское тож (село)29Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
195438Дурневка (Рождественское)селоЛобынцевский—Всего: 86. Крестьянского типа: 86.2102454554829.92Нарышкино, М.-Б.-Б. ж. д. : 29,9 км.п.-т. о. Нарышкино: 29,9 км.Шк. I-ой ст.