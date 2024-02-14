деревня Кальчицы, Слуцкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Кальчицы

Слуцкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Греская волость
793. Каличины, село бывшее владельческое, при реке Висейке, дворов 21, жителей 214, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Греская волость
Каличицы, деревня4256511111417

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Слуцкий район, Первомайский сельсовет
д Кальчицы103

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Слуцкий район, Первомайский сельсовет
д. Кальчицы106

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