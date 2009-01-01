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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
• Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
543. Полонск и Власевичи, деревня бывшая владельческая, дворов 46, жителей 488, школа, питейный дом
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ВласевичиДеревня120324334Ружаны
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Власовичи28
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Власовичи29