слобода Колмогорская, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Колмогорская

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ульяновской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
118Колмогорская, сл. удел.при рч. Урене.742361249314

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Языковская волость
122. Холмогорская Слобода, деревня бывшая удельная, при речке Белом Урене, дворов 81, жителей 528, 3 лавки

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Языково-Теньковская волость
457Холмогорская Слобода, дер., при рч. Белом Урене: н. р.7373105320367

Мы используем куки для улучшения работы сайта.