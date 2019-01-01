деревня Старый Березай, деревня Старый Березай, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Старый Березай

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Валдайский уезд
Д. Березай и Нарачин9Серг. Бор. Вессели2161299

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Ильятинская волость
416. Старый и Новый Бсрезай, село бывшее владельческое, при реке Березайке, дворов 35, жителей 135, церковь православная, школа, 2 ярмарки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Ильятинская волость
24Старый Березай (с.)3-го стана, 4-го зем. уч.Староберезайского101329389182344см.земледелиерека Березайка.Часовня, школа, 2 мелочные лавки, ярмарка: в День Св. Духа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бологовский район
282627Старый Березайдеревня57°50'33°45'O-36-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Выползовское сельское поселение
28608405166д Старый Березайдеревня
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