деревня Налиское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Налиское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о дворовых людях дер. Налисское (Налиская) Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163 Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Налисское (Налиская) Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Огурцова деревни Нализского Пельшемской волости Кадниковского уезда за словесное оскорбление полиции. 1908 г. // Гос. арх Показать все
Дело по обмену земли между крестьянами дер. Налисское Пельшемской волости Кадниковского уезда и землевладельцем Поповым-Введенским. 1911 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4575Налиское, д. вл.при р. Наллиской.424256882

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Пельшемская волость
842. Налиская, деревня бывшая государственная, дворов 7, жителей 35, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Пельшемская волость
5120НалисскоеКомаровск.Николаевский соборбывшие государственные48113328
52НалисскоеНалисскоеНиколаевский соборВолоцкого48256758

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кадниковская волость
Налисское57876деревняРусские386786153

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кадниковский сельсовет
Налисское 4146деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.4338

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
35334Налискоедеревня59°28'с.ш.40°24'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пельшемское сельское поселение
19638444176д Налискоедеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.