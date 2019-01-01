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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о дворовых людях дер. Налисское (Налиская) Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163 Показать все
Ревизская сказка о крестьянах дер. Налисское (Налиская) Пельшемской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Огурцова деревни Нализского Пельшемской волости Кадниковского уезда за словесное оскорбление полиции. 1908 г. // Гос. арх Показать все
Дело по обмену земли между крестьянами дер. Налисское Пельшемской волости Кадниковского уезда и землевладельцем Поповым-Введенским. 1911 г. // Гос. архив Вологодской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4575Налиское, д. вл.при р. Наллиской.424256882
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
842. Налиская, деревня бывшая государственная, дворов 7, жителей 35, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5120НалисскоеКомаровск.Николаевский соборбывшие государственные48113328
52—НалисскоеНалисскоеНиколаевский соборВолоцкого48256758
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Налисское57876деревняРусские386786153
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Налисское 4146деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.4338
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35334Налискоедеревня59°28'с.ш.40°24'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638444176д Налискоедеревня