деревня Пожарьё, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Пожарьё

Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Пожарская волость
699. Пожарья, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 70, волостное правление (уездный город в 68 верстах), лавка. В 11 верстах — церковь православная, 2 лвк, ярм Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Пожарская волость
деревня Пожарье 13421696081100126732931560474

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Пожарская волость
150Пожарье (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.1-го и 2-го Пожарских152636306668+10земледелиелесные заработкиручей Безымянный.Часовня, земская школа, волостное правление, 2 мел., винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Маловишерский район
313205Пожарьедеревня58°44'00"32°47'00"O-36-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Веребьинское сельское поселение
49620404331д Пожарьёдеревня

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