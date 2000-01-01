деревня Кушолкина, Язвинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Кушолкина

Язвинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянкой с. Кушенкино, Язвинской волости, Гдовского уезда, М. Петровой. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе крестьян дер. Кушелокино Язвинской волости Гдовского уезда на передел земли. 1901–1905 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1274Кушолкина, д. вл.при колодце.302061312

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Язвинская волость
Кушелкино с.404 стан4011 участок1Язвинское Волостное Правление.

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