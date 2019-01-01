хутор Барсуковский, хутор Барсуковский, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Барсуковский

Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5479Барсуковские хут., нас. каз.на правом бер. р. Барсуки404011999великороссы, малороссыправославныеНа земле общинного владения Невинномысской станицы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Кочубеевский район
88438Барсуковскийхутор44°38'42°07'L-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный район, Сельское поселение Стародворцовский сельсовет
7628430106х Барсуковский#Н/Д
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