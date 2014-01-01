село Арашенда, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014) — Familio

Арашенда

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
არაშენდა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гурджаанский район, Арашендский сельсовет
село Арашенда2251704

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
კახეთი , გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, არაშენდის თემი
არაშენდაArashendaМужчин: 559. Женщин: 550. Всего: 1109.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.