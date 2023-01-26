село Крапивна, Крапивенская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Крапивна

Крапивенская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
1398Крапивна, с. вл.при рч. Сорокоренке.522595045Церковь православная 1.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Крапивенская волость
338КрапивнаПоселок49132
339КрапивнаПоселок50133038
340КрапивнаСело4561418Одна церковь, земская школа, винная лавка и мелочная.
341КрапивнаВладельческая усадьба45101622
342КрапивнаВладельческая усадьба45276

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