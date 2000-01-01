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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьян д. Лесково Бельской волости Гдовского уезда об отдаче им в аренду участка земли под названием «Лесковский обрез». 1902–1903 гг. // Центральный госуда Показать все
Об отводе отрубных участков домохозяйствам из надельной земли дер. Лесково Бельской волости Гдовского у. и об отграничении надельной земли крестьян дер. Лесково и установ Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Лесково Бельской волости Гдовского у. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Лесково Бельской волости Гдовского у. 1914–1917 гг. // Центральный государственный ист Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1773Лесково, д. каз.при р. Добраце.9940103242
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лесково д.1033 стан64127 участок64город Псков.