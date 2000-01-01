деревня Лесково, Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Лесково

Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По прошению крестьян д. Лесково Бельской волости Гдовского уезда об отдаче им в аренду участка земли под названием «Лесковский обрез». 1902–1903 гг. // Центральный госуда Показать все
Об отводе отрубных участков домохозяйствам из надельной земли дер. Лесково Бельской волости Гдовского у. и об отграничении надельной земли крестьян дер. Лесково и установ Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Лесково Бельской волости Гдовского у. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Лесково Бельской волости Гдовского у. 1914–1917 гг. // Центральный государственный ист Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1773Лесково, д. каз.при р. Добраце.9940103242

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Лесково д.1033 стан64127 участок64город Псков.

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