хутор Вершинский, Ново-Александровская станица, Усть-Медведицкий округ (на 1915) — Familio

Вершинский

Ново-Александровская станица, Усть-Медведицкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2158Вершинский.при буераке Вершинном.14427119148

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Ново-Александровская станица
762Вершинин хутор, Ново-Александровской станицы, при Суходоле40450152163Хуторское правление4554330
Хоперский округ, Слащевская станица
763Вершинский хутор, Слащевской станицы, при буер. Вершинском4816981641631204

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