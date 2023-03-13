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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Шулепово Палемской волости Пономарева об отмене приговора сельского схода и постановления чиновника по крестьянским делам по вопросу изъ Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Шулепово Палемской волости Пономарева об отмене постановления чиновника по крестьянским делам об изъятии у него земли. 1899 г. // Гос. а Показать все
Дело о рассрочке выкупного долга крестьянам дер. Шулепово Палемской волости. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7842.
Дело о поступлении в Устюгское казначейство особого взноса от доверенного крестьянина деревни Шулеповой Палемской волости, города Ясинского на погашение выкупных платежей Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Пырзенской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11561Шулепово (Шулеповские Слободки), д. каз.при рч. Пырзе.4039½31312
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
204190ШулеповоПырзенское.Николаевский-Пырзенскийбывшие государственные404112742