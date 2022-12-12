деревня Клюшово, деревня Клюшово, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Клюшово

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Городокский уезд, Вировлянская волость
61. Клишова (Стромные), деревня бывшая государственная, дворов 9, жителей 60, часовня, бзр

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Вировлянская волость
19КлюшеводеревняЧернова, озероВировлянского, православногоНово-Вировлянскому сельскому обществу10

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Бычихинский сельсовет
д Клюшово2

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Первомайский сельсовет
д. Клюшово6
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close