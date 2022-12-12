деревня Муфтюга, деревня Муфтюга, Удорский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Муфтюга

Удорский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12251Мугтюгская большая (Тыил, Вологда), д. каз.при рч. Вашке.з. 459 л. 690185 21032119140
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Важгортская волость
Больше-Муждинскаяз. 455 л. 741½22

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Удорский район
170613Муфтюгадеревня64°10'46°45'Q-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Удорский муниципальный район, Сельское поселение Чупрово
87640455116д Муфтюгадеревня
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