деревня Спас-Забережье, деревня Спас-Забережье, Максатихинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Спас-Забережье

Максатихинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3780Спасское (Забережье), с. каз.при р. Мологе.1005054131130Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Столоповская волость
948. Спас-Забережье, село бывшее государственное, при реке Мологе, дворов 47, жителей 282, церковь православная, часовня, лавка

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Столоповская волость
28Спас Забережье861

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Максатихинский район
130494Спас-Забережьедеревня58°03'35°42'O-36-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Максатихинский муниципальный район, Рыбинское сельское поселение
28640436261д Спас-Забережьедеревня
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