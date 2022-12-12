Кугарчи-Буляк
Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
768Кугарчин Булякова, деревня.при рч. Кугарчин-буляке.1002577231229Б. 212 - 215. Т. 19 - 14. — Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
337. Кугарчин-Булякова, деревня бывшая государственная, при речке Кугарчинбуляке, дворов 83, жителей 441, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Кугарчинь-Булякова, д. при р. Чукайке, на поч. тр., мечеть, бак. лав., хл.-зап. магазин955165480441Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522124Кугарчи-Буляксело54°53'00"53°41'00"N-39-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Шаранский муниципальный район, Сельское поселение Нижнезаитовский сельсовет
80658435106с Кугарчи-Буляксело