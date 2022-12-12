село Кугарчи-Буляк, село Кугарчи-Буляк, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кугарчи-Буляк

Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
768Кугарчин Булякова, деревня.при рч. Кугарчин-буляке.1002577231229Б. 212 - 215. Т. 19 - 14. — Мечеть 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Заитовская волость
337. Кугарчин-Булякова, деревня бывшая государственная, при речке Кугарчинбуляке, дворов 83, жителей 441, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Заитовская волость
8Кугарчинь-Булякова, д. при р. Чукайке, на поч. тр., мечеть, бак. лав., хл.-зап. магазин955165480441Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Шаранский район
522124Кугарчи-Буляксело54°53'00"53°41'00"N-39-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Шаранский муниципальный район, Сельское поселение Нижнезаитовский сельсовет
80658435106с Кугарчи-Буляксело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close