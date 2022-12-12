Урмекеево
Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
663Урмекеева, деревня.при рч. Нугуше.484075212202Б. 179 - 184. Т. 33 - 18. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
520. Урмекеева, деревня бывшая государственная, при речке Нугуше, дворов 77, жителей 355, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
38Урмемекеева, д. при реч. Нугуш, на шоссе, х.-з. маг.5023147434415Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520136Урмекеевосело54°32'00"54°13'00"N-40-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, Сельское поселение Сайрановский сельсовет
80651445111с Урмекеевосело