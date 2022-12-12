Коротное
Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2547Короткое, с. каз.при р. Красной.2645140433421Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
659. Короткое, село бывшее государственное, при реках Днестре и Турунчуке, дворов 252, жителей 1255, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православна Показать все
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
КоротнаCorotna