село Коротное, село Коротное, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017) — Familio

Коротное

Административно-территориальные единицы левобережья Днестра (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2547Короткое, с. каз.при р. Красной.2645140433421Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Коротнянская волость
659. Короткое, село бывшее государственное, при реках Днестре и Турунчуке, дворов 252, жителей 1255, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православна Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
КоротнаCorotna
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