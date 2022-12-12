деревня Декаловичи, деревня Декаловичи, Гродненский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Декаловичи

Гродненский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Лошанская волость
44. Декаловичи, деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 135, кирпичный завод

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Лашанская волость
ДекаловичиУрочище7412426Индура
ДекаловичиДеревня203412426Индура

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Гродненский район, Квасовский сельсовет
д Декаловичи59

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Гродненский район, Квасовский сельсовет
д. Декаловичи28
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