посёлок Дмитриевка 2-я, посёлок Дмитриевка 2-я, Грибановский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка 2-я

Грибановский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Грибановский район
629653Дмитриевка 2-япосёлок51°25'с.ш.41°51'в.д.M-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Грибановский муниципальный район, Верхнекарачанское сельское поселение
20613416106п Дмитриевка 2-япоселок
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