село Надпорожский погост, село Надпорожский погост, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Надпорожский погост

Каргопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1377Надпорожский погост, с.при р. Онеге.77124640Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Усачевская волость
403. Погост (Надпорожский погост), село бывшее государственное, при реке Онеге, дворов 12, жителей 80, церковь православная, школа, мельница
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