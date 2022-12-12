деревня Артула, деревня Артула, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Артула

Олонецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
3277Артула (Артыйла), д.при р. Мегреге.1163112430Кор. 24—30. Обывательская станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Неккульская волость
589. Артула-Мегрега, село бывшее государственное, при реке Мегреге, дворов 7, жителей 44, церковь православная, з. пчт. ст., водяная мельница, лавка
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